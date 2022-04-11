Pencere başını teğet geçip ayaklarının dibine düştü
İstanbul Bağcılar’da 4 katlı binanın pencerelerinden biri çerçevesiyle kaldırıma düştü. O sırada yoldan geçen bir kişi kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, gencin başını teğet geçen pencerenin hemen ayaklarının dibine düştüğü görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.