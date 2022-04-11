Pencere başını teğet geçip ayaklarının dibine düştü

İstanbul Bağcılar’da 4 katlı binanın pencerelerinden biri çerçevesiyle kaldırıma düştü. O sırada yoldan geçen bir kişi kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, gencin başını teğet geçen pencerenin hemen ayaklarının dibine düştüğü görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 13:22 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 13:30

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