Pencere demiri kesilerek kurtarıldı

İstanbul Güngören'de bir binada çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmayan bir adam dumanların arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri pencerenin demir korkuluklarını keserek, mahsur kalan Çetin Özkan'ı kurtardı. Hastaneye kaldırılan Özkan'ın sağlık durumu iyi...

ntv.com.tr 07.03.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 07.03.2021 - 13:02

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