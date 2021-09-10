Pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi
İstanbul Başakşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.
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NTV Haber 10.09.2021 - 16:16| Son Güncelleme : 10.09.2021 - 16:22
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