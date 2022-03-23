    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Pencere ve kapıya içeriden duvar ördü

Bursa'da, mülk sahibi Zehra Kaplanoğlu tarafından tadilatı yeniden yaptırılıp satışa çıkarılan 3 katlı bina, hırsızlar tarafından talan edildi. Kombi, doğal gaz peteği, elektrik tesisatları çalınan evin sahibi Kaplanoğlu, hırsızlık olaylarından bıkınca, evin ilk iki katının kapı ve pencerelerine içeriden duvar ördürdü.

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 11:54 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 11:59

TÜRKİYE HABERLERİ