Pencere ve kapıya içeriden duvar ördü

Bursa'da, mülk sahibi Zehra Kaplanoğlu tarafından tadilatı yeniden yaptırılıp satışa çıkarılan 3 katlı bina, hırsızlar tarafından talan edildi. Kombi, doğal gaz peteği, elektrik tesisatları çalınan evin sahibi Kaplanoğlu, hırsızlık olaylarından bıkınca, evin ilk iki katının kapı ve pencerelerine içeriden duvar ördürdü.
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