Pencereden kaçmaya çalışan bıçaklı hırsızı ensesinden yakaladı

İstanbul Beyoğlu’nda bir eve giren bıçaklı hırsızı, pencereden atlamaya çalıştığı sırada ev sahibi yakaladı. Ensesinden yakaladığı hırsızı 15 dakika boyunca pencerede tutan Yasin Ekin ‘‘Seslere uyandığımda koridorda elinde bıçakla bekliyordu. Atlamaya çalışırken ensesinden yakaladım. Hapisten yeni çıkmış’’ dedi. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - İHA - DHA 27.07.2022 - 15:15 | Son Güncelleme : 27.07.2022 - 15:26

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