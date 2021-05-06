Pencereden yardım isteyen genci özel harekat kurtardı
İstanbul Esenyurt’ta rehin alındığını söyleyerek pencereden yardım isteyen genci özel harekat ekipleri kurtardı. İddiaya göre, Aşık Veysel Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 6. katındaki dairede dört kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt U. evdeki üç kişi tarafından dövülerek bir odaya kilitlendi. Komşuların haber vermesi üzerine apartmana gelen özel harekat ekipleri daireye baskın düzenledi. Mevlüt U. kilitli tutulduğu evden çıkarılırken üç kişi gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 06.05.2021 - 10:46| Son Güncelleme : 06.05.2021 - 11:31
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