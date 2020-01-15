Pendik’te bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı

İstanbul Pendik'te bir kadının yaşadığı tek katlı binadan kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar belediyeye haber verdi. Ev ve bahçeden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı. Kamyon kamyon çöp çıkarılan evde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Zabıta ve temizlik ekiplerinin saatlerce süren çöpleri toplama işlemi ise havadan görüntülendi.

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