Pendik'te kadın ve torununa çarpan araç sürücüsü yakalandı
İstanbul Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ile torununa kamyonet çarptı. Çocuk yaralanmadan kurtulurken, 50 yaşındaki kadının kafatasında kırıklar oluştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Kavakpınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili çalışma başlattı. Soruşturmada, 47 yaşındaki Ö.T'nin kullandığı kamyonetin yolun karşısına geçmek isteyen N.K. (50) adlı kadın ile yanındaki torununa çarptığı, kafatasında kırık oluşan kadının hastanede tedavi altına alındığı, torununun ise kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Sürücü Ö.T., yakalanarak "taksirle yaralama" suçundan gözaltına alındı.
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