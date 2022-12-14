Pendik'te pes dedirten görüntü: Kapısı açık otomobili ayakta kullandı
İstanbul Pendik’te iki arkadaş kiralık otomobil ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda ilerledikleri sırada hiç olmayacak bir işe kalkıştı. Bir arkadaşıyla beraber yolculuk eden sürücü, beğeni uğruna kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullandı. Başka bir otomobildeki arkadaşı ise o anları cep telefonuyla böyle görüntüledi.
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