Perşembe soğuk hava dalgası bekleniyor

Lodosla sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Ancak yarın akşam saatlerinden sonra rüzgar yavaş yavaş yön değiştirecek ve çarşamba gece yarısından itibaren Balkanlar'a kadar inmesini beklenen soğuk hava hızla Trakya'ya ardından da Marmara'nın Bölgesi'nde gelecek. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bu soğumayla birlikte sıcaklıklarda en az 10-12 derecelik bir azalış beklendiğini açıkladı. Abur, perşembe günü beklenen dolu yağışına karşı da bir uyarıda bulundu.
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NTV Haber 06.04.2021 - 19:39| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 20:06
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