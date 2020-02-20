Petshoplar için yeni düzenleme neleri içeriyor?

Hayvan haklarını korumaya yönelik yasal düzenleme beklenirken petshoplarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yeni yönetmelik gıda üretilen yerlerin yakınında gerekli önlemlerin alınması halinde petshop açılmasına imkan veriyor. Daha önce belli bir mesafe bulunması gerekiyordu. İşte yeni düzenleme hakkında bilmeniz gerekenler...

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