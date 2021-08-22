Pide siparişi eksik çıkınca kurşun yağdırdı

Adana’da 23 yaşındaki bir genç, pide siparişi eksik hazırlandığı gerekçesiyle fırıncıya kurşun yağdırdı. Kurşunlar, fırının yanındaki kebapçı dükkanının sahibi ile eşine isabet etti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan kayıplara karıştı. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen Erhan Olcay, polis merkezine giderek teslim oldu. Olcay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ntv.com.tr 22.08.2021 - 15:14| Son Güncelleme : 22.08.2021 - 15:27
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