Pişkin hırsızlar kamerada: Komşular müdahale etmesin diye kapıyı tuttu
İstanbul Avcılar’da bilgisayar dükkanını soyan dört hırsızdan biri, komşular müdahale etmesin diye apartman kapısını tuttu. Alarm sesini duyup pencerelere çıkan üst kattakiler, hırsızları durdurmak için saksı ve şişe fırlattı. Hırsızlar üç,dört dakika içinde yaklaşık 150 bin liralık elektronik malzemeyi çalıp kaçtı. Dükkan sahibi Ali Rıza Tanrıverdi, ‘‘Güvenlik kamerasının görüntülerini izleyince çok şaşırdık. Apartman kapısını tutup komşuların müdahale etmesini engellemişler. Komşular saksı, şişe filan fırlatmış ama durduramamışlar’’ dedi.
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ntv.com.tr 16.06.2021 - 10:41| Son Güncelleme : 16.06.2021 - 10:58
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