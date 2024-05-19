Pistlerin 16 yaşındaki prensi: Tek amacı Formula 1 pilotu olmak
16 yaşındaki otomobil yarışçısı Emir Tanju'nun tek hayali Formula 1 pilotu olmak ve bu yolda ilerlemeye devam ediyor. Elde ettiği başarılarla Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil ediyor. İşte o genç otomobil yarışçısının hikayesi... (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cumhur Çatkaya)
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