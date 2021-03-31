Pistten çıkmıştı, pide salonu olacak

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, ardından Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağının kaderi belli oldu. Belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilen uçak, 4 milyon TL’lik yatırımla ilçede pide salonu olarak hizmet verecek.

NTV 31.03.2021 - 16:19 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 16:38

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