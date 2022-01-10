Pitbull melezi köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 17 yaşındaki E.T.D., gezdirdiği pitbull melezi köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı. Olay sonrasında pitbulla el koyulurken yaralanan sokak köpeği de barınağa götürüldü. Pişman olduğunu söyleyen E.T.D. ‘‘Can havliyle bıçakladım. Sadece köpeğimi değil, kendimi de korumak için bıçakladım. Pişmanın, hayvana zarar vermek istemedim’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 10.01.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 10.01.2022 - 11:13

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