Sakarya’nın Karasu ilçesinde 17 yaşındaki E.T.D., gezdirdiği pitbull melezi köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı. Olay sonrasında pitbulla el koyulurken yaralanan sokak köpeği de barınağa götürüldü. Pişman olduğunu söyleyen E.T.D. ‘‘Can havliyle bıçakladım. Sadece köpeğimi değil, kendimi de korumak için bıçakladım. Pişmanın, hayvana zarar vermek istemedim’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.