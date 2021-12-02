Pitbull okuldaki çocuklara saldırdı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı. Köpek ise hayvan barınağına götürüldü.
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NTV Haber 02.12.2021 - 04:17| Son Güncelleme : 02.12.2021 - 04:23
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