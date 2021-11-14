Pitbull, saldırdığı köpekle sahibini yaraladı

İzmir’in Buca ilçesinde kahveden fırlayan pitbull, sahibinin dolaştırmaya çıkardığı küçük bir köpeğe saldırdı. Pitbull cinsi köpeğin koşarak geldiğini görünce 1 yaşındaki Leo’yu kucağına aldığını anlatan Berat Karabacak ‘‘Sahibi yanındaydı ama köpek serbestti. Köpeğimi kucağımdan ısırarak aldı. Boğuşmada bir ara Leo kurtulmayı başardı’’ dedi. Boğuşma sırasında ciddi şekilde yaralanan Leo, operasyon geçirirken sahibi de kolundan yaralandı. Şikayetçi olduğunu söyleyen Karabacak, ‘‘Pitbull cinsi köpeklerin serbest dolaşmaması gerektiğini düşünüyorum’’ dedi.
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