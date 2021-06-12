Pitbull saldırısında ağır yaralandı

İstanbul Başakşehir’de 16 yaşındaki kıza, Pitbull cinsi iki köpek saldırdı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kızın vücuduna 56 adet dikiş atıldı. Saldırı sonrasında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile çevreye zarar veren iki pitbull cinsi köpek çevre güvenliği alındıktan sonra, sakinleştirilerek sahibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.
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NTV 12.06.2021 - 14:03| Son Güncelleme : 12.06.2021 - 14:11
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