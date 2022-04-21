Pitbull ve sokak köpeği saldırınca kaputa çıktı

İstanbul Maltepe'de önceki gün sokakta yürüyen yaya, bir pitbull ile sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralı mahalle sakini, köpeklerden kurtulmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. O anlar güvenlik kamerasında görüntülendi.
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DHA 21.04.2022 - 16:59| Son Güncelleme : 21.04.2022 - 17:01
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