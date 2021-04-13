PKK'nın balonlu saldırısı böyle önlendi

Yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlarla ağır darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK, farklı saldırı yöntemleri gerçekleştiriyor. Son olarak Hakkari'de saldırı amacıyla Zer Tepe Üs Bölgesi'ne gönderilen bir balon tespit edildi. 

Üs bölgesindeki görevli komandoların dikkati sayesinde termal kamera ile tespit edilen balon ateş altına alınarak imha edildi. Büyük bir patlama ile yere düşen balonu hidrojen gazı ile dolu olduğu değerlendiriliyor.

NTV Haber 13.04.2021 - 15:09 | Son Güncelleme : 13.04.2021 - 15:24

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