PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği ortak operasyonda terör örgütünün Suriye sorumlusu ‘Sofi Nurettin’ kod adlı terörist etkisiz hale getirilmişti. O kritik operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Ayrıntıları NTV ekibinden Özden Erkuş aktardı.
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NTV 18.05.2021 - 15:12| Son Güncelleme : 18.05.2021 - 15:23
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