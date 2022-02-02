PKK'ya "Kış Kartalı" Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütüne ağır bir darbe vurdu. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik "Kış Kartalı" Hava Harekatı düzenlendi. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargah ve eğitim kamplarının hedef alındığı harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler - NTV Haber 02.02.2022 - 04:07 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 11:03

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