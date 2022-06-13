Plajdakiler yanına yaklaşıp videosunu çekti

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türkiye’de ilk kez 2018 yılında Bodrum’da görülen ‘siyah kuğu’ bu kez Antalya’da görüldü. Serik ilçesinde bir süre denizde yüzen siyah kuğu daha sonra sahile çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında kumda bir süre gezinen siyah kuğu uçarak gözden kayboldu.

Haberler - İHA 13.06.2022 - 15:30 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 15:41

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