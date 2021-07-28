Plaklar salgında yeniden keşfedildi

Dijitalleşmeye rağmen salgın sürecinde plaklara ilgi arttı. Plakların yeniden keşfedilmesinde nostalji özlemi ve koleksiyon merakının yanında, dizi ve filmlerin de büyük etkisi var. (Haber: Beyzanur Özer - Kamera: Tuana Çiftci)
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NTV 28.07.2021 - 14:39| Son Güncelleme : 28.07.2021 - 14:52
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