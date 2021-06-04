Plastikten kaçış salgında tersine döndü

Dünyayı ele geçiren, hepimizi aylarca evlerimize hapseden corona virüs salgını tek kullanımlık plastikleri de hiç istemeyeceğimiz ölçüde hayatımıza soktu. Salgın korkusuyla yemeklerimizi plastik tabaklarda yedik, neredeyse evlerde bile pet şişelerden su içiyoruz. Salgın öncesi plastik kullanımına bağlı kirliliği konuşurken, şimdi bu durum çok daha vahim. (Haber Deniz Tüysüz)

NTV 04.06.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 11:55

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