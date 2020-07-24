Polis bariyerini yıkan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu
Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı. Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık bariyerler yıktı, koşarak Ayasofya'ya ilerledi.
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DHA 24.07.2020 - 09:08| Son Güncelleme : 24.07.2020 - 09:32
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