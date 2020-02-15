Polis Beşiktaş maçında görme engelliye golü anlattı
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı oynanırken bir polis memuru, görme engelli Beşiktaşlı taraftara maçı anlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası bu olay, gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti. İşte o anlar...
15.02.2020 - 13:09| Son Güncelleme : 15.02.2020 - 13:17
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