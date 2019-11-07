Polis düğün salonuna gidince çocuk gelin ve damat böyle kaçtı
İstanbul Büyükçekmece'de 14 yaşında bir kız çocuğu ve 18 yaşındaki bir genç evlendirilmek istendi. Polis düğün salonuna gidince, çocuk ve damat pencereden kaçtı. Aileler ifadelerin ardından serbest bırakıldı.
07.11.2019 - 15:13| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 15:16
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