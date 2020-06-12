Polis lastiklere ateş açarak durdurabildi

Gece Adana'da kontrol noktasında aracıyla bir polise çarptıktan sonra kaçmaya devam eden şüpheli kentin güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Polisin yaklaşık 30 kilometre takip ettiği aracın önü başka bir polis ekibi tarafından kesildi. Otomobilin lastiklerine ateş açan polis, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Araçtan 16 kilogram uyuşturucu çıktı.

NTV 12.06.2020 - 06:09 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 06:17

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