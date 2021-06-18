Polis müşteri gibi partiye girdi: 39 kişiye 182 bin TL ceza

Adana’nın Seyhan ilçesinde polis, kapalı olması gereken bir mekanda parti düzenlendiği ihbarı üzerine baskın düzenledi. Polislerden biri önce müşteri gibi içeri girerek inceleme yaptı, ardından da baskın düzenlendi. 39 kişiye 182 bin TL ceza kesildi, iş yeri de mühürlendi.

ntv.com.tr 18.06.2021 - 10:56 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 11:06

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