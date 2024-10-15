Polis ne zaman silah kullanır? Uzmanlar son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi
Son dönemde silahlı veya bıçaklı saldırılar sadece sokaktaki vatandaş için değil, polis ekipleri için de giderek artan bir tehdit haline geldi. Aralarından şehit olanlar, ağır yaralananlar oldu. Peki, ekipler benzer olaylara karşı nasıl tedbirler almalı? Olayın hukuki ayrıntıları neler? Polisin silah kullanma yetkisi nerede başlıyor? İşte konunun hem teknik hem de hukuki boyutuna ilişkin ayrıntılar... (Haber: Baran Bila Kamera: Cumhur Çatkaya)
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