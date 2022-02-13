Polis, sokak ortasında eşini vurup iki kişiyi yaraladı

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşini bir otomobilde gören polis memuru Bilal Ağır dehşet saçtı. Belinden çıkardığı silahla eşi Yasemin Ağır’ı vuran polis, arabadaki Yahya A.’yı da yaraladı. Polisin silahından çıkan kurşunlardan biri de yoldan geçen Şeyma Ü.’ye isabet eti. 45 yaşındaki Yasemin Ağır olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Yahya A. ile hafif yaralanan Şeyma Ü. hastaneye kaldırıldı. Polis memuru meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 10:02 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 10:16

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