Polise çarpan uyuşturucu taciri ateş açılarak yakalandı
Bursa’da narkotik polisi kilometrelerce kovaladığı uyuşturucu tacirini, aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu. Kovalamaca sırasında şüpheli önce bir polise ardından polis araçlarına çarptı. Araçtan inerek 20 kilo 450 gr bonzai bulunan çantayla koşmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı. İşte film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları...
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