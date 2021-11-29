Polise silah gösterip ters yönde kaçtılar: Motosikletli polis peşlerini bırakmadı
İstanbul Beylikdüzü’nde denetim noktasında durdurulan iki şüpheli, polise silah çekerek ters yönde kaçmaya başladı. Motosikletli bir polis, şüphelilerin peşini bırakmadı. Kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alınan G.A.’nın 17, Ö.A.’nın da 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı.
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