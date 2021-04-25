Polisi görünce böyle kaçtılar (Motosikleti bozulunca yakalandı)
Bursa’da kısıtlama saatinde sokakta sohbet eden iki arkadaş, polisi görünce kaçmaya başladı. Yürüyerek kaçan genç sokak arasında izini kaybettirirken diğeri motosikletiyle kaçmaya devam etti. Ancak kısa süre sonra motosiklet arızalanınca polis, Metin D.’yi kıskıvrak yakaladı. 35 yaşındaki Metin D.'ye kısıtlamaya uymamak, maske takmamak, yetersiz ehliyetle plakasız araç kullanmaktan 5 bin 389 TL ceza kesildi.
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ntv.com.tr 25.04.2021 - 09:53| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 10:30
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