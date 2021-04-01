Polisi görünce pencereden kaçmaya çalıştılar

Adana’da polis kahvehanelere baskın düzenledi. 44 mekana yapılan baskınlarda 330 kişiye 844 bin 765 lira ceza kesildi. Bir kahvehaneye baskın sırasında içerdekiler pencereden kaçmaya çalışırken polise yakalandı. Baskınlarda 24 bin 650 lira ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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ntv.com.tr 01.04.2021 - 10:14| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 10:22
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