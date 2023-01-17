Polisi karşısında görünce dükkanını ateşe verdi

İstanbul Büyükçekmece'de kaçak tütün satan iş yerine yapılan baskında, polisleri karşısında gören dükkan sahibi çakmak gazını tütünlerin üzerine dökerek ateşe verdi. Yangın sırasında arka pencereden kaçan ancak kısa sürede yakalanan M.M.'in, 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Dükkanda polis tarafından yapılan aramalarda yaklaşık 5 bin kg kıyılmış tütün, bin 80 adet sahte bandrollü nargile tütünü ve makaron ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyey sevk edilen M.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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