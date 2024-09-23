Polisi şehit etmişti: Çöp poşeti giydirildi, hayvan taşıma aracına bindirildi!
İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken biri polis iki kişi de yaralandı. 19 yaşındaki zanlının çocuğa cinsel istismar ve cinsel taciz de dahil olmak üzere 26 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şehit için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenirken zanlı ise siyah çöp poşeti giydirilerek Hayvan Durum İzleme Amirliği'ne bağlı hayvan taşıma aracıyla birlikte adliyeye sevk edildi.
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