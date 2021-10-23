Polisin belindeki silahı alıp rastgele ateş etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir müzikholde 500 TL'lik hesap nedeniyle başlayan tartışmanın önce adliyede sonra hastane önünde kavgaya neden olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı. Kavga esnasında polisin belinden tabancayı alan şüphelinin rastgele ateş etmesi sonucunda 1'i polis 2 kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin tutuklandığı, 5'inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
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