Polisin tepki çeken müdahalesi

İstanbul Kadıköy'de maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle ceza kesilmek istenen genç kadın gözaltına alındı. Polisin genç kadına müdahalesi ise tepkiye yol açtı. 2 polis memuru Valiliğin başlattığı soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırıldı.

NTV 20.08.2020 - 14:47 | Son Güncelleme : 20.08.2020 - 15:02

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