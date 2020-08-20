Polisin tepki çeken müdahalesi

İstanbul Kadıköy'de maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle ceza kesilmek istenen genç kadın gözaltına alındı. Polisin genç kadına müdahalesi ise tepkiye yol açtı. 2 polis memuru Valiliğin başlattığı soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırıldı.
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NTV 20.08.2020 - 14:47| Son Güncelleme : 20.08.2020 - 15:02
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