Polisin yardımıyla doğum yaptı

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Hüsne Aslan doğum yapmak için hastaneye gidiyordu. Aslan'ın yolda sancısı arttı. Polis noktasına giden hamile kadının eşi Polis ekiplerinden yardım istedi. Doğumu başlayan hamile kadın polis memuru Demet Çubukçu'nun yardımıyla uygulama noktasında doğum yaptı.
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NTV 20.08.2020 - 17:06| Son Güncelleme : 20.08.2020 - 17:21
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