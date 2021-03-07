‘Polisiz’ diyerek girdikleri evden 42 bin 500 lira çaldılar

İstanbul Şişli’de kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evden 42 bin TL ve elektronik eşya çalan 4 hırsız yakalandı. Nijeryalı iki arkadaşın evine giren hırsızlar, ‘inceleme yapacağız’ diyerek paraları ve elektronik eşyaları alıp kaçtı. Durumdan şüphelenen 2 arkadaşın polisi araması üzerine güvenlik kameraları incelendi ve yakalanan 4 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ntv.com.tr 07.03.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 07.03.2021 - 12:29

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