Ehliyet soran polislere bıçak çekti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisine ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli, polislerin tabanca ile ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi. Bacağından vurulan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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NTV 08.09.2021 - 10:07| Son Güncelleme : 08.09.2021 - 10:20
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