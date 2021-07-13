Polislere pompalı ile ateş açıp kılıçla direndi

Bursa’da devriye görevi yapan polislere bir apartmanın 5’inci katından pompalı tüfekle ateş açıldı. Mermisi bitinceye kadar ateş eden 46 yaşındaki Halil Akça, pencereden kılıçla da tehditlerini sürdürdü. Olay yerine gelen ekipler, binanın bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Eve baskın düzenleyen Özel Harekat ekipleri de koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Madde bağımlısı olduğu belirlenen Halil Akça, iki saatin sonunda gözaltına alındı.

ntv.com.tr 13.07.2021 - 10:50 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 11:00

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