Polisleri bile şaşırtan yöntem (Suç örgütü, uyuşturucudan bavul ve gelinlik kutusu yapmış)
İstanbul narkotik polisi tarafından 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 25 milyon lirayı bulan 480 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Uyuşturucu satıcılarının yakalanmamak için 2 bavul ve içinde gelinlik bulunan bir kutuyu uyuşturucu maddeden yaptıkları anlaşıldı. Haber: OSMAN TERKAN Kamera: TUNCAY ALTUN
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