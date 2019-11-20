Polisleri bile şaşırtan yöntem (Suç örgütü, uyuşturucudan bavul ve gelinlik kutusu yapmış)



İstanbul narkotik polisi tarafından 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 25 milyon lirayı bulan 480 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Uyuşturucu satıcılarının yakalanmamak için 2 bavul ve içinde gelinlik bulunan bir kutuyu uyuşturucu maddeden yaptıkları anlaşıldı. Haber: OSMAN TERKAN Kamera: TUNCAY ALTUN

 

DİĞER VİDEOLAR