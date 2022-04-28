Polisten kaçan şüpheliyi sürücü yakaladı

İstanbul Büyükçekmece’de polis aracından inip kaçmaya başlayan şüpheli trafiği birbirine kattı. Polisler, trafik sıkışıklığından faydalanarak araçtan inen ve D-100 karayolunda kaçmaya başlayan şüphelinin peşine düştü. O sırada bir sürücü, kovalamacayı fark ederek aracından indi ve şüpheliyi yakalamayı başardı. Vatandaşın hemen arkasından polisler de yetişti ve şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.

Haberler - İHA 28.04.2022 - 11:34 | Son Güncelleme : 28.04.2022 - 11:45

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