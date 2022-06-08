Polisten kaçarken beton zemine çakıldı

Yalova’da trafik uygulama noktasında polisten kaçarak bir apartmanın çatısına çıkan şüpheli, beton zemine çakıldı. Çatıdan önce bir dairenin balkonuna atlayan şüpheli oradan da bir pencereye geçti. Tüm uyarılara rağmen sarkarak aşağıya inmeye çalışırken de dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. İki bacağı kırılan şüpheli hastaneye kaldırıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.