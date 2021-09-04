Polisten kaçarken genç kızı öldürdüler

Bursa'da perşembe akşamı plakası sahte olduğu belirlenen otomobile, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis de peşlerine düştü. Polisten kaçarken, otomobille yol kenarında bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarparak ölümüne neden olan şüphelilerden Ünal Bilici tutuklandı. Yaralanan araç sürücüsü İsmail Kuşaslan'ın ise tedavisinin sürdüğü ve sonrasında gözaltına alınacağı öğrenildi. İki şüphelinin toplam 31 suç kaydı bulunuyor.
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NTV 04.09.2021 - 16:42| Son Güncelleme : 04.09.2021 - 16:51
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