Polisten tepki anonsu: "Gezinemezsiniz, milletin hakkı var üzerinizde"
Konya’da hafta sonu kısıtlamanın olduğu saatlerde 10 kişilik grubun parkta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, megafonla “Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil. Sizin yüzünden şu anda ben burada devletin aracının mazotunu yakıyorum, yazıktır" anonsu yaparak tepki gösterdi.
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NTV 20.04.2021 - 14:05| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 14:23
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